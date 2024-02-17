الجيش الأوكراني ينسحب من مدينة أفدييفكا

أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، سحب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى وضعية الدفاع.

وكتب سيرسكي على صفحته في موقع فيسبوك: "بناءً على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والانتقال إلى وضعية الدفاع" .

إلى ذلك، أعلن قائد مجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية في أفدييفكا ألكسندر تارنافسكي، أن أفراد الجيش الأوكراني غادروا المدينة بعد أن تلقوا أوامر من القيادة.

وكتب تارنافسكي في قناته على تطبيق"تلغرام": "وفقًا للأمر الذي تلقيناه، غادرنا أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقًا".

وأشار تارنافسكي إلى أنه لم" يُسمح بمحاصرة قوات العدو، وتم سحب الأفراد، واتخذ الجيش الأوكراني مواقع دفاعية في خطوط معينة".

ومدينة أفدييفكا، منطقة صناعية تقع على بعد 20 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، التي سيطرت عليها روسيا بعد الحرب التي بدأت قبل أكثر من عامين.