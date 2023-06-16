بلينكن: زيارة الصين لتجنب "الحسابات الخاطئة" مع بكين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن أحد أهداف زيارته المقبلة للصين هو "تجنب الحسابات الخاطئة" مع بكين، في موازاة السعي إلى مساحات تفاهم.

وصرح بلينكن للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن إلى الصين، أن الزيارة تهدف إلى "فتح خطوط اتصال مباشرة، بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا بشكل مسؤول.. وتجنب الحسابات الخاطئة".

ويغادر بلينكن واشنطن مساء متوجها الى بكين الأحد والاثنين لاجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين الصينيين.

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أيضا "إبراز مصالح الولايات المتحدة وقيمها (...) والتعبير عن قلقنا حيال عدد من الموضوعات في شكل مباشر وصريح".

وأورد أن الهدف أيضا "استطلاع إمكان التعاون" مع بكين للتعامل مع التحديات العالمية من مثل التغير المناخي ومكافحة المخدرات المصنعة.

واعتبر بلينكن أن "تنافسا شديدا يتطلب دبلوماسية كثيفة بهدف ضمان عدم تحوله مواجهة أو نزاعا".

وأكد أن "العالم ينتظر تعاونا بين الولايات المتحدة والصين".