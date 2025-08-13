عراقجي: العقوبات الأمريكية تمثل جرائم ضد الإنسانية

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الوقت قد حان للاعتراف بأن العقوبات غير الإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها تمثل جريمة ضد الإنسانية، داعياً الدول المتضررة إلى التحرك المشترك لمواجهة ما وصفه بـ"الظلم المنظم".

وفي منشور على منصة "إكس"، أشار عراقجي إلى أن الدول الغربية طالما ادعت أن العقوبات بديل غير دموي للحرب، لكن دراسة جديدة نشرتها المجلة الطبية المرموقة The Lancet كشفت أن العقوبات الأحادية، خصوصاً التي تفرضها واشنطن، قد تكون مميتة بقدر الحروب.

وأوضح عراقجي أنه "منذ سبعينيات القرن الماضي، يفقد أكثر من 500 ألف شخص حياتهم سنوياً بسبب العقوبات، وغالبية الضحايا هم من الأطفال وكبار السن".

وأكد الوزير الإيراني أن التحرك الجماعي للدول الخاضعة للعقوبات ضرورة ملحّة للرد على هذه الإجراءات التي وصفها بأنها "ظلم منظم" تمارسه قوى كبرى تحت غطاء القانون الدولي.