سوناك يدعو مؤيدي الفلسطينيين لإلغاء تظاهرة في "يوم الهدنة"‎

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الثلاثاء، الجماعات المؤيدة للفلسطينيين إلى إلغاء مسيرة ضد الحرب بين إسرائيل وحماس مقرر تنظيمها في لندن في "يوم الهدنة".

وتحدى منظمو التظاهرة حتى الآن مناشدات شرطة العاصمة البريطانية تأجيل التظاهرة المقررة السبت.

واعتبر سوناك الأسبوع الماضي أن تنظيم تظاهرة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الذي تكرّم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، هو أمر "استفزازي ومعيب".

ومن المتوقع مشاركة عشرات الآلاف في التظاهرة في شوارع لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم سوناك للصحفيين: "ما زلنا نعتقد أن التخطيط للاحتجاجات في يوم الهدنة أمر استفزازي ويفتقد للاحترام، ونحث المنظمين على إعادة النظر". وأضاف أن الحكومة "ستدرس بعناية أي طلب" من الشرطة لمنع استمرار الاحتجاج.