خبراء روس لـ"إرم نيوز": أفدييفكا حجر "دومينو" في الجبهة الأوكرانية

رأى خبراء روس إن مدينة أفدييفكا الأوكرانية، التي سحبت كييف قواتها منها حماية لأرواح جنودها من هجوم روسي عنيف، تمثل حجر "دومينو" في الجبهة الأوكرانية.

واعتبر الخبراء أن ما حدث فجر السبت في أفدييفكا حمل في طياته استنتاجات سياسية وعسكرية، ولا سيما أن المعركة في المدينة اكتسبت سمة "استثنائية"، أراد طرفا الصراع إثبات "بعض النقاط" من خلالها.

نذير شؤم

وقال الباحث في الشؤون العسكرية ميخائيل سفيريدوف، إن "السقوط السهل لأفدييفكا بيد القوات الروسية له العديد من الدلائل على الصعيد الأوكراني والروسي".

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه في الداخل الأوكراني "ستكون هذه الهزيمة نذير شؤم ولها وقع سيئ على مسمع القيادات الميدانية على الجبهة، حيث ستجعل نظرية الانسحاب لحماية أرواح الجنود هي الخيار الأول في المعارك وهذا ما سيسهل الطريق أمام الجيش الروسي".

وأشار سفيريدوف إلى أنه "في الوقت نفسه سترفع هذه المعركة معنويات المقاتلين الروس، خاصة أنه مع بداية المعركة كانت التوقعات مبنية على نقطتين الأولى أن أفدييفكا ستكون باخموت ثانية وأن المعارك ستكون طويلة".

ولفت إلى أن "الثانية عززت الأولى مع تولي قيادة الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الذي خاض بنفسه معركة باخموت، لكن ما جرى عكس كل التوقعات التي كانت في أذهان المقاتلين الروس على الجبهة".

وأضاف أنه "ما إن اشتد القتال حتى جاء قرار الانسحاب، وهذا أعطى دافعاً قوياً للقوات الروسية بالاستمرار"، مرجحًا أن تستغل "القيادة الميدانية الروسية هذه النقطة وتواصل تقدمها بنفس الوتيرة سواء باتجاه كوبياسنك أو على باقي الجبهات"؛ ما يؤدي إلى "سقوط مدن أوكرانية أخرى بيد القوات الروسية قريبًا"، على حد قوله.

ورقة ضغط

بدوره، اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية يوري شبيليف، أن "كييف ربما ستستفيد من الهزيمة في أفدييفكا في حال استخدمتها كورقة ضغط على الداعمين الغربيين".

وقال في حديث لـ"إرم نيوز": "لا أستطيع القول إن ما جرى في أفدييفكا مخطط له من كييف لأن الوقائع على الأرض لا توحي بذلك، لكن أستطيع القول إن إدارة زيلينسكي قد تستخدم ورقة الانسحاب بإيصال رسالة للغرب القلق بطبيعة الحال من فوز روسيا؛ وهو ما سيدفع أوروبا ومعها الولايات المتحدة لتكثيف الدعم والبحث عن أي سبيل لضخ المزيد من السلاح".

ولفت شبيليف إلى أن الرئيس "زيلينسكي كان واضحاً في حديثه حين قال إن الانسحاب من أفدييفكا جاء بسبب نقص الذخيرة، وكأنه يريد إيصال رسالة للحلفاء، هل ترون ذلك.. كل تأخير يعني سقوط المزيد من المدن الأوكرانية".

ونوه إلى أن للسقوط دلائل سلبية على أوكرانيا، إذ قد "تصل الرسالة للغرب على عكس ما أراده زيلينسكي، فربما تصل العواصم الغربية لقناعة بأن ضخ المزيد من السلاح والأموال لن يحسم المعارك لصالح كييف لكن سيؤخر انتصار موسكو فقط وفي نهاية المطاف سيجلس الجميع على طاولة المفاوضات".

وأكد شبيليف أنه "عندما كان الدعم الغربي في أعلى مستوياته كانت تدور في باخموت معارك ضارية، لكن النتيجة صمود عدة أشهر والهزيمة في النهاية، لذلك كما ذكرت قد يأخذ الموضوع طابعا سلبياً مؤثراً على أوكرانيا".