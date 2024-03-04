الأدنى منذ عقود.. 41% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الإيرانية

أعلنت الحكومة الإيرانية، الإثنين، أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، الجمعة، بلغت 41% من الناخبين، مقارنة مع 42,57% في الانتخابات التشريعية العام 2020؛ وهذه النسبة هي الأدنى في الانتخابات التشريعية منذ "الثورة الإسلامية" العام 1979.

وجاء التراجع في نسبة المشاركة، على خلفية دعوات للامتناع عن التصويت وُجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين قبل عملية الاقتراع، هي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية العام 2022.

وكشف وزير الداخلية الإيراني اللواء أحمد وحيدي، الإثنين، عن نسبة الأصوات الباطلة والمشاركين في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة التي أُجريت، يوم الجمعة الماضي، مبينًا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 41%، بعدد ناخبين بلغ 25 مليونًا.

وقال وحيدي، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الداخلية، إن نسبة "الأصوات البيضاء والباطلة في عموم البلاد بلغت 8%".