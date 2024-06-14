كيف يعتمد الجيش الإسرائيلي على الذكاء الاصطناعي؟

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" تفاصيل عن دور الذكاء الاصطناعي في الجيش الإسرائيلي، وقالت إنه يجب أن لا يترك للآلة تقرير مصير الإنسان بين الحياة والموت.

وذكرت الصحيفة أن الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية يستخدم للمساعدة على مختلف العمليات التقنية والتكتيكية، مثل التعرف البصري على الأحرف، ومعالجة البيانات الضخمة، بالإضافة إلى تعزيز عمليات صنع القرار، وتقديم التوصيات والرؤى لصانعي القرار من البشر.

قرارات الحياة والموت

تقول الصحيفة إن نهج الجيش الإسرائيلي تجاه الذكاء الاصطناعي يخضع لمنهجيات صارمة تضمن مشاركة الإنسان في جميع القرارات المتعلقة بالحياة والموت؛ إذ تحظر البروتوكولات الحالية على الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات الهجوم من دون تدخل بشري.

ويتم اتخاذ قرارات الهجوم من قبل موظفين مؤهلين مع إشراف قانوني، على غرار الممارسات المتبعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبية، وفقا للصحيفة التي تشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة الجيش يهدف لتحسين جودة المعلومات وتقديم التوصيات، وليس لأخذ مكان صنّاع القرار من البشر.

وطرحت الصحيفة مثالا حول نظام يدعى "لافندر" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصفية المعلومات الاستخباراتية من دون اتخاذ القرارات بشكل مستقل.