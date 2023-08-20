بسبب تدنيس المصحف.. إيران تستدعي القائمين بأعمال الدنمارك والسويد

ذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائمين بالأعمال السويدي والدنماركي في طهران؛ بسبب إحراق وتدنيس نسخ من المصحف في الدولتين.

وأحرق أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد نسخًا من المصحف أو دنسوها في الأشهر القليلة الماضية؛ مما أثار غضب العالم الإسلامي، وطالبوا حكومتي دولتي الشمال الأوروبي بحظر مثل هذه الأعمال.

ونددت حكومتا البلدين بعمليات الحرق وقالتا إنهما تدرسان إصدار قوانين جديدة تهدف إلى منع مثل هذه الأعمال.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرانية قوله: "إيران تحمل الحكومتين السويدية والدنماركية المسؤولية الكاملة والتداعيات الخطيرة لتدنيس المصحف الشريف".