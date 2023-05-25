استطلاع: 53% من الإسرائيلين يعتقدون أن ميزانية الدولة لا تخدم الجميع
أفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن 53% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن ميزانية الدولة التي أقرها التحالف الحكومي، يوم أمس الأربعاء، لا تخدم جميع مواطني إسرائيل.
وقالوا إن الموازنة العامة تخدم بشكل رئيس احتياجات ناخبي أحزاب التحالف الحكومي، بينما لم يبدِ 18% رأيًا في الموضوع.
وأظهر الاستطلاع الذي نشره موقع "واللا" العبري، أن 29% فقط من الجمهور الإسرائيلي، أن ميزانية الدولة تخدم جميع مواطني إسرائيل.
وبين أن 89% ممن يعتقدون أن الميزانية لا تخدم الجمهور، هم مواطنون صوّتوا لأحزاب المعارضة، و72% منهم علمانيون، فيما يعتقد 58% فقط من ناخبي أحزاب الائتلاف أن الميزانية تساعد الجميع.
وفي أوساط المتدينين، يعتقد 71% منهم، أن الميزانية تخدم الجمهور العام، و43% فقط يعتقدون أن الميزانية تساعد عامة الناس، مقابل 31% يعتقدون أنها لا تساعد.
كما أظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت انتخابات الكنيست، اليوم، فإن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، سيحصلان على 27 مقعدًا لكل منهما. بعد أن كان حزب غانتس هو الأكبر في الاستطلاع السابق.
وبحسب الاستطلاع، سيحصل الائتلاف الحالي على 54 مقعدًا مقابل 66 مقعدًا للمعارضة، على غرار الوضع في الآونة الأخيرة.
وبحسب المعطيات، فإن حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد، ستتعزز قوته، ويزيد مقعدًا، ويحصل على 18 مقعدًا، بينما سيحافظ حزب "شاس" الديني على قوته باعتباره رابع أكبر حزب بتسعة مقاعد في الكنيست، و"يهوديت هالتوراة" سيخسر مقعدًا ويحصل على 6 مقاعد، تماما مثل أحزاب القائمة العربية المشتركة، و"يسرائيل بيتينو".
وحصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، على 5 مقاعد، وكذلك بالنسبة لحزب "ميرتس"، الذي لم يدخل الكنيست الحالية، وحزب العمل على 4 مقاعد.
وشارك في الاستطلاع الذي أجراه مدير اللجان السياسية الدكتور مناحم لازار، 531 عضوًا، وتم إجراؤه على عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، من اليهود والعرب على حد سواء، وبلغت نسبة أقصى خطأ في أخذ العينات فيه 4.3%.