استطلاع: 53% من الإسرائيلين يعتقدون أن ميزانية الدولة لا تخدم الجميع

وأظهر الاستطلاع الذي نشره موقع "واللا" العبري، أن 29% فقط من الجمهور الإسرائيلي، أن ميزانية الدولة تخدم جميع مواطني إسرائيل.

وبين أن 89% ممن يعتقدون أن الميزانية لا تخدم الجمهور، هم مواطنون صوّتوا لأحزاب المعارضة، و72% منهم علمانيون، فيما يعتقد 58% فقط من ناخبي أحزاب الائتلاف أن الميزانية تساعد الجميع.

وفي أوساط المتدينين، يعتقد 71% منهم، أن الميزانية تخدم الجمهور العام، و43% فقط يعتقدون أن الميزانية تساعد عامة الناس، مقابل 31% يعتقدون أنها لا تساعد.

كما أظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت انتخابات الكنيست، اليوم، فإن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، سيحصلان على 27 مقعدًا لكل منهما. بعد أن كان حزب غانتس هو الأكبر في الاستطلاع السابق.

وبحسب الاستطلاع، سيحصل الائتلاف الحالي على 54 مقعدًا مقابل 66 مقعدًا للمعارضة، على غرار الوضع في الآونة الأخيرة.