نتنياهو: نملك الوقت للتوصل مع المعارضة لاتفاق حول كل شيء

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن هناك وقتا حتى نهاية تشرين الثاني للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة حول كل شيء.

أتى ذلك خلال كلمة مصورة ألقاها نتنياهو عقب ساعات من إقرار الكنيست إلغاء قانون "سبب المعقولية".

وأضاف نتنياهو أن حكومته ستواصل السعي من أجل المفاوضات للتوصل إلى اتفاقات مع المعارضة، مؤكدا سعيه "لتحقيق اتفاق واسع، وإن ذلك ممكن".

وذكر نتنياهو، خلال الكلمة، أنه "قريبا سيتواصل الائتلاف مع المعارضة لإجراء حوار، ونحن مستعدّون لبحث كل شيء وعلى الفور، وخلال فترة العطلة (المقبلة للكنيست) والتوصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء".

وتابع: "إذا لزم الأمر سنضيف المزيد من الوقت حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر".

وقال نتنياهو: "أودّ أن أؤكد هذا مرة أخرى؛ لا يجب أن يسيطر أي طرف على المحكمة العليا"، مضيفا: "لن يحدث هذا خلال حكومته الحالية".

ودعا نتنياهو جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى أن يبقوا الخدمة في الجيش بعيدة عن السجال السياسي حول التعديلات القضائية.