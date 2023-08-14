لدفع عملية السلام.. مبعوث واشنطن إلى اليمن يزور الخليج الاثنين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيزور الخليج اليوم الاثنين "لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة".

وأضافت الوزارة، أن المبعوث تيم ليندركينج "سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين".

وأوضحت أن ذلك "لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين".