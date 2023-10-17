هذه العوامل تؤخر الغزو البري لغزة
أكدت مصادر إسرائيلية، أن جميع العلامات تشير إلى أن الهجوم البري في غزة قد يتأخر، بعد أن كان واضحًا أنه سيبدأ إما الجمعة وإما السبت الماضيين.
وبدأت طبول الغزو تٌقرع في وقت مبكر يومي الأحد والاثنين، ومهّدت القوات الجوية الطريق بأيام من القصف المدمر، ومع ذلك، فقد وصلنا إلى يوم الثلاثاء ولم يبدأ الهجوم، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويبدو أن هناك عددًا من العوامل قد تسببت في التأخير، لكن مصادر قالت للصحيفة الإسرائيلية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن "أحد العوامل هو القلق المتزايد من أن حزب الله ينتظر اللحظة التي تكون فيها معظم القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي جاهزة للزحف البري على غزة ليفتح جبهة كاملة مع الجيش الإسرائيلي فى الشمال".
وبما أن حزب الله لم يشارك منذ بداية الحرب صباح السبت الـ7 من أكتوبر/ تشرين أول وأبقى هجماته على إسرائيل عند عتبة منخفضة، فذلك جزء من خدعة حرب متقنة لإغراء إسرائيل وإعطاء الجيش الإسرائيلي شعورًا زائفًا بالأمن، على غرار ما حققته حماس في الجنوب، وفقا للصحيفة.
وهذا، ومن وجهة نظر الصحيفة لن يمنع الجيش الإسرائيلي من غزو غزة، لكنه ربما يكون تسبب في تأخير الغزو للتحقق بشكل أفضل من الإشارات المتعلقة بنوايا حزب الله، فضلاً عن تعزيز القوات الشمالية تحسبًا للأسوأ.
أما بالنسبة للعامل الآخر، فتشير الصحيفة إلى أن هناك أيضًا اعترافًا عميقًا داخل الجيش الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي، بأن الجيش لم يخض حربًا كهذه منذ عقود، وأن الاندفاع إلى التدخل دون استعداد، لمجرد إشباع التعطش للانتقام بشكل أسرع، يمكن أن يكون خطأ كبيرًا.
وتشير الصحيفة إلى أن الغزو البري في حرب لبنان الثانية عام 2006، كان عبارة عن فوضى كاملة، على الرغم من أن القوة الجوية كانت هي الجزء الناجح.
وترى الصحيفة أن تحقيق "مفاجأة" إستراتيجية سيكون مستحيلًا نظرًا لأن حماس هي التي بدأت هذه الحرب، وبما أن الجيش الإسرائيلي يرغب أيضًا في تحقيق مفاجأة تكتيكية ضد حماس، فإن الأمر يتطلب التخطيط.
وتضيف أن هناك عدة عوامل أخرى للتأخير، والتي يمكن أن تشمل الضغط الأمريكي لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، والمخاوف الداخلية بشأن الرهائن الإسرائيليين في غزة، وإعطاء المزيد من الوقت للفلسطينيين للإخلاء.
وتوضح الصحيفة أنه على الرغم من الدعم العالمي الكبير الذي حصلت عليه إسرائيل، فإنه عند اللحظة التي تتضخم فيها أرقام الضحايا في غزة، والتي من المرجح أن تحدث عندما يبدأ الغزو، فستكون هناك ضغوط قوية من الولايات المتحدة والعالم لوقف الغزو البري.