هذه العوامل تؤخر الغزو البري لغزة

أكدت مصادر إسرائيلية، أن جميع العلامات تشير إلى أن الهجوم البري في غزة قد يتأخر، بعد أن كان واضحًا أنه سيبدأ إما الجمعة وإما السبت الماضيين.

وبدأت طبول الغزو تٌقرع في وقت مبكر يومي الأحد والاثنين، ومهّدت القوات الجوية الطريق بأيام من القصف المدمر، ومع ذلك، فقد وصلنا إلى يوم الثلاثاء ولم يبدأ الهجوم، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويبدو أن هناك عددًا من العوامل قد تسببت في التأخير، لكن مصادر قالت للصحيفة الإسرائيلية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن "أحد العوامل هو القلق المتزايد من أن حزب الله ينتظر اللحظة التي تكون فيها معظم القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي جاهزة للزحف البري على غزة ليفتح جبهة كاملة مع الجيش الإسرائيلي فى الشمال".

وبما أن حزب الله لم يشارك منذ بداية الحرب صباح السبت الـ7 من أكتوبر/ تشرين أول وأبقى هجماته على إسرائيل عند عتبة منخفضة، فذلك جزء من خدعة حرب متقنة لإغراء إسرائيل وإعطاء الجيش الإسرائيلي شعورًا زائفًا بالأمن، على غرار ما حققته حماس في الجنوب، وفقا للصحيفة.