تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بحضور أمير قطر (فيديو وصور)

الأمير تميم بن حمد
شيّعت دولة  قطر، الخميس، بمشاركة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، 6 أشخاص قُتلوا إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حركة "حماس"، الثلاثاء، وسط حراسة أمنية مشددة في مسجد بالدوحة.

شارك في التشييع قيادات من حركة حماس، وغاب عنهم رئيس حركة حماس في غزة، ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية، في حين حضر أسامة حمدان.

وذكرت وسائل إعلام أن صلاة الجنازة أقيمت في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، على جثامين 5 فلسطينيين، وعنصر أمن قطري.

جثامين قتلى الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وتقدم أمير قطر تميم بن حمد المصلين والمشيّعين.

وكانت إسرائيل قصفت الدوحة، الثلاثاء، مستهدفة قادة في حركة حماس، لكن الحركة قالت إن كبار مسؤوليها نجوا.

جثامين قتلى الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وأوضحت  حماس أن القتلى هم: هُمام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحيّة، ومدير مكتبه جهاد لبّاد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسّون.

وقالت إن زوجة الحية أُصيب، وكذلك زوجة ابنه همام وأحفاده.

أما عنصر الأمن القطري الذي قُتل فهو الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

