دور الإسلام في التعليم يثير مخاوف العلمانيين في تركيا

وتقول أحزاب المعارضة العلمانية والنقابات والعديد من أولياء الأمور إن نهجا إسلاميا يتوغل الآن في المدارس بشكل عام.

ومما يوضح تزايد التوتر أن نحو ألفي شخص نظموا احتجاجا في إسطنبول يوم الأحد ورددوا هتافات تعبر عن معارضتهم لأحدث السياسات المتعلقة بالدين في مسيرة دعمتها أحزاب معارضة رئيسية وجماعات يسارية.

وقال دوزجون أوجور (65 عاما) "حكومة حزب العدالة والتنمية أرجعت تركيا إلى الوراء حقا".

قال ذلك وهو يقف أسفل تمثال يصور أتاتورك وهو يعلم الأطفال الكتابة بالحروف اللاتينية التي حلت محل الحروف الفارسية العربية التي كانت مستخدمة في الإمبراطورية العثمانية، في إطار إصلاحات تحديث وعلمنة انتهجها قبل قرن من الزمان.

وقال أوجور "نريد إلغاء الدروس الدينية الإجبارية. يتعين أن يكون الأمر متروكا لنا لإعطاء دروس دينية للأطفال في المنزل وتربيتهم كما نريد... علمانيون وديمقراطيون وأحرار".

ونظمت المظاهرة مجموعات تمثل العلويين الذين يشكلون نحو 15 إلى 20 بالمئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ويتشكك العديد منهم في أهداف حزب العدالة والتنمية.

وزاد عدد مدارس الإمام الخطيب، التي تأسست لتعليم الدعاة والخطباء إلى نحو 1700 مدرسة من 450 مدرسة في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لأول مرة. وقد زاد عدد طلابها ستة أمثال ليصلوا إلى أكثر من نصف مليون.

قيم عالمية

توجه انتقادات العلمانيين حاليا إلى النظام المدرسي العادي، حيث يتلقى الطلاب درسين دينيين إلزاميين أسبوعيا ويتعين عليهم الآن أن يأخذوا دروسا إضافية في الدين والأخلاق.

وبشكل منفصل، وبموجب اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، يجب على جميع المدارس توفير غرف مخصصة للصلاة.

وقال كاظم أوزباي رئيس اتحاد قطاع التعليم (إيجيتيم إيس) لرويترز "يتم تحويل المدارس الحكومية إلى مدارس (دينية) من خلال جعل مناهج المدارس الأخرى مماثلة لمناهج الإمام الخطيب".

ويتركز القلق العلماني على برنامج يطلق عليه اسم (جيديس) تقول وزارة التعليم إنه يستهدف تشجيع الأطفال على تبني "قيم وطنية وأخلاقية وإنسانية وروحية وثقافية" لكن المعارضين يقولون إن هذه القيم إسلامية في جوهرها.

ورفعت (إيجيتيم إيس) دعوى قضائية تسعى فيها إلى إلغاء مشروع جيديس، وهو مشروع مشترك بين وزارات التعليم والرياضة والشباب ومديرية الشؤون الدينية، على أساس أنه مخالف للدستور ومعاد للعلمانية.

ويشكون من أنه بموجب هذا المخطط يتم إرسال مئات الدعاة الإسلاميين أو الأئمة وغيرهم من المسؤولين الدينيين إلى المدارس. وتقول وزارة التعليم إنه لم يتم تعيين مثل هؤلاء "المستشارين الروحيين" في المدارس، حيث يشارك هؤلاء فقط في أنشطة خارج المدرسة.

ولم ترد وزارة التربية الوطنية (التعليم) على تساؤلات لرويترز بشأن مسألة الدين في التعليم. ونفى وزير التربية الوطنية يوسف تكين ووزارته وجود أي أجندة إسلامية ردا على العديد من الأسئلة البرلمانية من المشرعين الذين عبروا عن قلقهم بشأن المخطط.

وقال تكين "مشروع جيديس ليس تعليما أو تدريبا دينيا" مضيفا أنه يتماشى مع الدستور ويلقى ردود فعل إيجابية للغاية من أولياء أمور وطلاب ومعلمين في مرحلته التجريبية.

وتابع قائلا "المشروع عبارة عن نشاط خاص بناد يركز على تجربة وتطبيق القيم العالمية وقيمنا الوطنية" مؤكدا أن "أندية القيم" هذه طوعية وتتم بموافقة الوالدين.