تقرير: غضب "مزدوج" في إسرائيل ضد نتنياهو

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن نتنياهو أقدم، أمس الخميس، على تحدي غضب الشعب في الشوارع، وتعهد بمواصلة المضي قدماً في خطته المثيرة للجدل بشأن الإصلاحات القضائية.

وقالت الصحيفة إن الغضب الإسرائيلي كان مزدوجاً، مشيرة إلى أنه بينما تعهد نتنياهو بالمضي قدماً في إصلاح قضائي مثير للانقسام، صادق ائتلافه الحاكم على تمرير قانون يجعل من الصعب إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في خطوة أججت من سخط الشارع.

وأضافت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو أمس، والتي توجه فيها للإسرائيليين عبر خطاب متلفز، أدت بشكل قاطع إلى "سحق الشائعات" التي انتشرت طوال الفترة القليلة الماضية بأنه على وشك التراجع عن بعض مراحل خطته تحت ضغط أمريكي.

وتابعت الصحيفة أن خطاب أمس قد توج يوماً تظاهر فيه آلاف المحتجين في جميع أنحاء إسرائيل ضد الخطة، مما أدى إلى مواجهات مع أنصار اليمينيين لنتنياهو واشتباكات مع الشرطة، التي رشت المتظاهرين بخراطيم المياه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطاب جاء بعد دقائق فقط من لقاء وزير الدفاع، يوآف غالانت، مع نتنياهو لتحذيره من تأثير الاضطرابات على الجيش، وسط تكهنات بأن المسؤول البارز نفسه كان على وشك التحدث ضد الخطة، وذلك بعدما أكد الجيش تراجع عدد جنود الاحتياط الذين يعارضون الخطة القضائية.