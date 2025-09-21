مساع للقاء ترامب.. هل ينجح حراك الديمقراطيين في تجنب الإغلاق الحكومي؟

أكد قياديون ديمقراطيون لـ"إرم نيوز" وجود اتصالات متسارعة بين فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وقيادات الحزب الديمقراطي في مجلسيْ النواب والشيوخ لأجل احتمال اللقاء والتفاوض قبل نهاية الشهر الحالي؛ بهدف تجنب الإغلاق الحكومي المحتمل نهاية الشهر.

القياديون أوضحوا، في حديثهم لـ"إرم نيوز"، أن قيادات الحزب الديمقراطي في مكتبيْ زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفري، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أبدوا استعدادهم للقاء الرئيس ترامب في أي وقت يحدده البيت الأبيض للتفاوض بشأن التعديلات التي يطالب الديمقراطيون بإدخالها على حزمة الإنفاق الحكومي التي رفضوا التصويت عليها في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

من جانبه، أبلغ الرئيس ترامب معاونيه استعداده للقاء القادة الديمقراطيين دون أن يحدد موعدًا لذلك.

زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر أوضح لزملائه الشيوخ الديمقراطيين أن موقف الحزب من الصيغة المقترحة في التشريع المالي الجمهوري مرفوض من حيث المبدأ، وأن الأعضاء الديمقراطيين لن يغيّروا موقفهم طالما أن المقترح الجمهوري لم تدخل عليه التعديلات المطلوبة التي تراعي حاجة الأمريكيين إلى حماية حقهم في ضمان الاستفادة من برامج الرعاية الصحية الممولة من الحكومة الفيدرالية.

جاء هذا الرد من شومر في أعقاب إعلان موعد إعادة التصويت على المقترح المالي الجمهوري في الثاني من أكتوبر المقبل، والذي يصادف اليوم التالي لموعد دخول الإغلاق الحكومي، حيّز التنفيذ، بحلول الساعة صفر من يوم الثلاثين من شهر أيلول الحالي.

كما أبلغ شومر الديمقراطيين أن تركيز قيادات الحزب الديمقراطي في المرحلة الحالية هو الاستعداد للقاء التفاوض مع الرئيس ترامب والتوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية في مقترح حزبه المالي للإنفاق الحكومي، ومنع الدخول في أزمة إغلاق حكومي.

ما يقول به سيناتور ولاية نيويورك يتطابق تمامًا مع ذلك التوجه الذي يدعمه النائب عن الولاية نفسها وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفري، الذي يريد، هو الآخر، مع النواب الديمقراطيين حماية نظام الرعاية الصحية للأمريكيين، ويعارض بقوة التعديلات التي يرغب الجمهوريون إدخالها على النظام من خلال المقترح المالي المقدم للتصويت.

ويؤكد العضو القيادي الديمقراطي لـ"إرم نيوز" أن اتهام الجمهوريين للديمقراطيين بالعمل على أجندة انتخابية للمرحلة المقبلة يتعارض تمامًا مع حقيقة موقف الناخبين الأمريكيين الذين أظهرت استطلاعات الرأي الأحدث أن كل واحد من بين اثنين من البالغين يؤيد مقترح الديمقراطيين لحماية برامج الرعاية الصحية الحكومية، ورفض التعديلات التي يريد الجمهوريون إدخالها على هذه البرامج.