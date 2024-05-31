استطلاع: 10% من الجمهوريين يستبعدون التصويت لترامب بعد إدانته

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس"، ونُشرت نتائجه يوم الجمعة، أن 10% من الناخبين الجمهوريين المسجلين يستبعدون التصويت لدونالد ترامب، بعد إدانته بتزوير سجلات مالية للتغطية على دفع أموال لإسكات نجمة أفلام إباحية.

وجاء في الاستطلاع، بحسب وكالة "رويترز"، أن 56 % من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر على أصواتهم، بينما قال 35 % إنهم سيدعمون على الأرجح ترامب، الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، وقال إنه سيستأنف على الحكم.

وقال 25 % من الناخبين المستقلين إن إدانة ترامب جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما قال 18 % إنهم سيصوتون له على الأرجح.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك، الخميس، ترامب بـ"تزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016".

ويواجه ترامب 34 قضية جنائية على علاقة بالملف، ومن المنتظر أن تستغرق الإجراءات القانونية للطعن والاستئناف عدة أشهر، أو ربما سنوات، وفق متابعين، بينما يسابق ترامب الزمن لخوض أبرز استحقاق انتخابي في البلاد في 5 نوفمبر المقبل.