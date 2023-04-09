وثائق البنتاغون المسربة: الموساد شجع موظفيه على التظاهر ضد نتنياهو

وفقًا للوثائق المسربة، وهو تقييم منسوب إلى تحديث للمخابرات المركزية الأمريكية اعتبارًا من 1 مارس، دعا قادة الموساد موظفي الجهاز والمواطنين الإسرائيليين إلى الاحتجاج على الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو.

وقال مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون حاليون وسابقون إن قواعد الوكالة وتقاليدها القديمة في عدم التحيز من شأنه أن يحول دون المشاركة المباشرة من قبل قيادة الوكالة في أي أزمة سياسية. وردًا على طلب للتعليق (من قبل نيويورك تايمز)، قال مكتب رئيس الوزراء، الذي ينتمي إليه الموساد، إنه يدرس التقارير.

لكن بعض موظفي الموساد طلبوا وحصلوا على إذن للمشاركة في المظاهرات كمواطنين عاديين. وسمح رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، بالتشاور مع المدعي العام الإسرائيلي، للموظفين الصغار بالمشاركة طالما أنهم لم يعرّفوا بأنفسهم كأعضاء في المنظمة، وفقا لمسؤول دفاعي مطلع على سياسة الوكالة.