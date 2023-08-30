الكرملين: حادث تحطم طائرة بريجوجين ربما كان مدبرًا
قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن التحقيق الذي يجري في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفجيني بريجوجين وتسعة آخرين الأسبوع الماضي يأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الأمر مدبرًا.
وتابع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية -تعرفون ما نتحدث عنه- لنقل، عمل مدبر".
وردًّا على سؤال عن ما إذا كانت المنظمة الدولية للطيران المدني ستحقق في الحادث، قال بيسكوف إن الملابسات جعلت الأمر مختلفًا، محذرًا في الوقت ذاته من أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى نتائج رسمية بشأن ما حدث بالضبط.
وأضاف "دعونا ننتظر نتائج التحقيق الروسي".
وتحطمت في شمالي موسكو طائرة خاصة من طراز "إمبراير" بعد شهرين بالضبط من سيطرة بريجوجين على مدينة روستوف بجنوب روسيا في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، في بداية تمرد هز روسيا.
وكان يستقل الطائرة بريجوجين من العاصمة الروسية إلى سان بطرسبرج؛ ما أسفر عن مقتل الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها، ومن بينهم اثنان من كبار قادة فاغنر وحراس بريجوجين الأربعة وطاقم مكون من ثلاثة أفراد، في الـ23 من أغسطس / آب.
ولا يزال سبب سقوط الطائرة غير معروف، لكن قرويين كانوا بالقرب من مكان الحادث قالوا إنهم سمعوا دويًّا ثم رأوا الطائرة تسقط على الأرض.
وقالت الهيئة البرازيلية للتحقيق في حوادث الطائرات إن روسيا أبلغتها بأنها لن تحقق في حادث تحطم الطائرة البرازيلية الصنع من طراز "إمبراير" بموجب القواعد الدولية "في الوقت الحالي".
وردًّا على سؤال عن هذا التقرير، قال بيسكوف "أوَّلًا، التحقيق جار، ولجنة التحقيق منخرطة في هذا الأمر".
وأضاف "لا مجال للحديث عن أي مشاركة دولية في هذه الحالة".