أمريكا تستدعي السفير الروسي

وسقطت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز (إم.كيو9) في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان، في أول حادث من نوعه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إحدى المقاتلتين الروسيتين من طراز (سو-27) أصابت مروحة الطائرة المسيرة مما أصابها بعطب بينما عزت وزارة الدفاع الروسية سقوط الطائرة المسيرة إلى "المناورات الحادة" التي نفذتها وقالت إنه لم تحدث مواجهة بين طائراتها والطائرة الأمريكية.

وأحجم برايس، الذي وصف الحادث بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، عن توضيح رد الفعل الذي تلقته السفيرة الأمريكية لين تريسي من المسؤولين الروس عندما نقلت لهم احتجاج واشنطن.

وردا على سؤال حول جهود استعادة الطائرة المحطمة، أحال برايس الصحفيين إلى وزارة الدفاع.