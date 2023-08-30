في معقل النفط وقبضة الرئاسة الطويلة.. انقلابٌ جديد يربك إفريقيا

استفاقت القارة الإفريقية، يوم الأربعاء، مرة أخرى، على وقع انقلاب عسكري قام به ضباط من الجيش، ضد الرئيس علي بونغو، الذي دخل، مؤخرا، في قلب أزمة سياسية، بينما كان يسعى لنيل ولاية رئاسية ثالثة.

وكان مركز الانتخابات الغابوني قد أعلن، يوم الأربعاء، عن نيل الرئيس بونغو 64.27 في المئة من الأصوات، في نتيجة قوبلت بالرفض من قبل المعارضة وجرى وصفها بـ"المزورة".

وجرى اتهام السلطات بالتزوير، بسبب ما قيل إنه غياب كبير للمراقبين الدوليين، ومبادرة السلطات إلى قطع الإنترنت في وقت لاحق، وفرض حظر تجوال ليلي بعد إثارة مخاوف وشكوك بشأن النتائج.

وأوضح رئيس مركز الانتخابات الغابوني، ميشيل ستيفان بوندا، أن المنافس الأقرب للرئيس بانغو، وهو ألبيرت أوندو أوسا، حل في المرتبة الثانية، إثر نيله 30.77 في المئة من الأصوات.

لكن فريق الرئيس بانغو الذي يبلغ 56 عاما، نفى بشكل قاطع أن تكون الانتخابات قد خضعت لتزوير، مشددا على أنها جرت في إطار النزاهة المطلوبة.

وعلي بانغو الذي جرى الانقلاب عليه يوم الأربعاء؛ هو ابن الرئيس الراحل، عمر بانغو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة امتدت من 1967 حتى العام 2009.

والغابون دولة غنية بالنفط وثروات أخرى مثل الخشب، فيما تقول المعارضة إن الفساد يحول دون الاستفادة منها لأجل إحداث تنمية في البلاد التي لا يتجاوز عدد سكانها 2.3 مليون.

ووصل النتائج المحلي الخام في الغابون إلى 21 مليار دولار سنة 2022، في حين تظهر الأرقام أن ثلث السكان يعانون الفقر.

وأثيرت مخاوف أيضا بشأن صحة الرئيس ومدى أهليته لتولي المنصب، بسبب إصابته بجلطة في العام 2018، وخضوعه للعلاج، في حين يقول معارضون إن البلاد تحتاج بدء إصلاحات عميقة والقطع مع حكم عائلة بانغو طيلة عقود.

ويأتي انقلاب الغابون الذي لم يتضح مصيره بعد، فيما يثير الوضع بالنيجر الواقعة في منطقة الساحل، قلقا دوليا منذ أسابيع، إثر إطاحة الرئيس، محمد بازوم.