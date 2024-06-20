وسط سخرية واسعة.. مرشح متشدد يعد الإيرانيين بـ 20 غرامًا من الذهب
وعد المرشح المتشدد للانتخابات الرئاسية الإيرانية علي رضا زاكاني، الإيرانيين بمنحهم الذهب حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر الجاري.
وقال زاكاني في المناظرة الثانية التي بُثت عبر القناة الأولى والتي جرى تخصيصها للقضايا الاقتصادية: "نحضر برامج الرعاية الاجتماعية وندعم البنزين، وسنعطي 20 جرام ذهب لكل أسرة مكونة من ثلاثة أفراد سنويًا". وهو رقم أثار سخرية واسعة إذ إن توزيع تلك الكمية على الإيرانيين يتطلب أن يكون لدى إيران نحو 500 طن من الذهب.
وأضاف زاكاني قائلًا: "وفق خطتي، سيصبح الناس أثرياء؛ لماذا لا نريد أن يصبح الناس أغنياء! ونحن دولة غنية، لكن هذه الثروة لا يتم توزيعها بشكل صحيح".
واعتبر المرشح زاكاني بأن "دعم الأسر لا يتم توزيعه بالشكل الصحيح في مجال البنزين والغاز والكهرباء، ولدينا حزمة رعاية اجتماعية تشمل سبل عيش الناس وفرص العمل والترفيه".
وتعهد زاكاني بالقضاء على الفقر المدقع في إيران، وقال "بهذه الخطة ستتدفق العدالة وتزدهر البلاد، وهذه الهدية لشعب إيران وخاصة النساء والفتيات الموجودات داخل المنزل".
المرشح الإصلاحي يرد
ورد المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان على ما ذكره زاكاني بالقول: "إذا لم يتحسن النمو الاقتصادي فسنصبح جميعًا فقراء، كما أن الاختلافات تجعلنا غير قادرين على حل المشاكل".
وتساءل بزشكيان "من أين يأتي زاكاني بالذهب والأموال التي يريد منحها إلى العوائل الإيرانية؟"، مشيرًا إلى أن "التضخم يضغط على فئات واسعة من الشعب الإيراني".
قاليباف يتعهد بزيادة الرواتب
ووصف المرشح الأصولي المتشدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، التضخم بأنه "استيلاء" على جيوب الناس وانتقد كيفية استهداف الدعم وقال إنه يجب دفع الدعم للمستهلكين، متعهدًا بزيادة الرواتب أو توفير السلع الأساسية بما يتماشى مع معدل التضخم.
سخرية من ذهب زاكاني
وسخر عدد من الناشطين والخبراء من الوعود التي أطلقها زاكاني، وقال الناشط وحيد خاتمي عبر منصة "إكس" قائلًا: "يريد زاكاني أن يتبرع بـ 20 غرامًا من الذهب سنويًا لعائلة مكونة من 3 أفراد وهذا يعني أنه يريد منح 20 جرامًا من الذهب إلى 28 مليون أسرة يمكن أن يصل إلى 533 طنًا سنويًا".
وأضاف: "من المثير للاهتمام معرفة أن إجمالي إنتاج إيران من الذهب يبلغ 8 أطنان سنويًا! لقد قال المرحوم توركان بحق إن هذه الجماعة لا تفهم الأرقام!".
وقال الصحفي "شهاب رحيمي" إن "20 غرامًا من الذهب يساوي 440 طنًا من الذهب لـ 22 مليون أسرة!"، وفي توقع مختلف لحجم إنتاج إيران من الذهب سنوياً، قال: "يبلغ الإنتاج السنوي من الذهب في إيران 20 طنًا على الأكثر ومن المفترض أن يصل إلى 30 طنًا بحلول عام 2030 وكان استيراد الذهب عام 2023 أقل من 30 طنًا! من أين تريد الحصول على الـ 380 طنًا المتبقية؟".
ويتولى علي رضا زاكاني حاليًا منصب رئيس بلدية طهران، ورفض الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية رغم الضغوط التي تمارس عليه بعد أن ظهر في المناظرة الأولى السابقة بشكل ضعيف.