وسط سخرية واسعة.. مرشح متشدد يعد الإيرانيين بـ 20 غرامًا من الذهب

واعتبر المرشح زاكاني بأن "دعم الأسر لا يتم توزيعه بالشكل الصحيح في مجال البنزين والغاز والكهرباء، ولدينا حزمة رعاية اجتماعية تشمل سبل عيش الناس وفرص العمل والترفيه".

وتعهد زاكاني بالقضاء على الفقر المدقع في إيران، وقال "بهذه الخطة ستتدفق العدالة وتزدهر البلاد، وهذه الهدية لشعب إيران وخاصة النساء والفتيات الموجودات داخل المنزل".

المرشح الإصلاحي يرد

ورد المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان على ما ذكره زاكاني بالقول: "إذا لم يتحسن النمو الاقتصادي فسنصبح جميعًا فقراء، كما أن الاختلافات تجعلنا غير قادرين على حل المشاكل".

وتساءل بزشكيان "من أين يأتي زاكاني بالذهب والأموال التي يريد منحها إلى العوائل الإيرانية؟"، مشيرًا إلى أن "التضخم يضغط على فئات واسعة من الشعب الإيراني".

قاليباف يتعهد بزيادة الرواتب

ووصف المرشح الأصولي المتشدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، التضخم بأنه "استيلاء" على جيوب الناس وانتقد كيفية استهداف الدعم وقال إنه يجب دفع الدعم للمستهلكين، متعهدًا بزيادة الرواتب أو توفير السلع الأساسية بما يتماشى مع معدل التضخم.

سخرية من ذهب زاكاني

وسخر عدد من الناشطين والخبراء من الوعود التي أطلقها زاكاني، وقال الناشط وحيد خاتمي عبر منصة "إكس" قائلًا: "يريد زاكاني أن يتبرع بـ 20 غرامًا من الذهب سنويًا لعائلة مكونة من 3 أفراد وهذا يعني أنه يريد منح 20 جرامًا من الذهب إلى 28 مليون أسرة يمكن أن يصل إلى 533 طنًا سنويًا".

وأضاف: "من المثير للاهتمام معرفة أن إجمالي إنتاج إيران من الذهب يبلغ 8 أطنان سنويًا! لقد قال المرحوم توركان بحق إن هذه الجماعة لا تفهم الأرقام!".