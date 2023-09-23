تعليق حركة النقل البحري بعد هجوم أوكراني جديد على "سيفاستوبول"

أعلن حاكم المدينة الروسية المطلة على البحر الأسود، ميخائيل رازفوزاييف، سقوط حطام صاروخ على الجزء الشمالي من خليج سيفاستوبول، اليوم السبت.

وقال"رازفوزاييف"، على قناته عبر تطبيق تليغرام: "بحسب المعلومات الأولية، تم تفعيل الدفاعات الجوية في سيفاستوبول.. سقط حطام صاروخ بالقرب من خليج سوخارنايا (الجزء الشمالي من خليج سيفاستوبول الأكبر)".

وأشار إلى أن خدمات الطوارئ غادرت إلى مكان الحادث.

بدورها، قالت مديرية تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، للصحفيين، إنه تم تعليق حركة مرور سفن الركاب في المدينة.