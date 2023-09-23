تعليق حركة النقل البحري بعد هجوم أوكراني جديد على "سيفاستوبول"
أعلن حاكم المدينة الروسية المطلة على البحر الأسود، ميخائيل رازفوزاييف، سقوط حطام صاروخ على الجزء الشمالي من خليج سيفاستوبول، اليوم السبت.
وقال"رازفوزاييف"، على قناته عبر تطبيق تليغرام: "بحسب المعلومات الأولية، تم تفعيل الدفاعات الجوية في سيفاستوبول.. سقط حطام صاروخ بالقرب من خليج سوخارنايا (الجزء الشمالي من خليج سيفاستوبول الأكبر)".
وأشار إلى أن خدمات الطوارئ غادرت إلى مكان الحادث.
بدورها، قالت مديرية تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، للصحفيين، إنه تم تعليق حركة مرور سفن الركاب في المدينة.
وشنت القوات الأوكرانية، الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول. وتحطمت نوافذ عشرة منازل بسبب موجة الصدمة.
ولم تقع إصابات بين المدنيين، في حين قتل جندي واحد في الهجوم.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ في وقت سابق على مدينة سيفاستوبول.