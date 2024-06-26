هل "يفرمل" صعود اليمين المتطرف "اندفاع" ماكرون تجاه أوكرانيا؟

يقع الملف الأوكراني في قلب المعركة الانتخابية الفرنسية، على الرغم من "تهميشه" النسبي في حملات المرشحين، ولكن توقعات صعود اليمين المتطرف تطرح فرضية الحد من "الاندفاع" الذي أبداه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه هذا الملف.

ويسيطر تساؤل كبير على الساحة السياسية الفرنسية عشية الانتخابات التشريعية التي تجري جولتها الأولى الأحد القادم، وهو "كيف ستكون سياسة فرنسا في الملف الأوكراني إذا فاز اليمين المتطرف بأغلبية الأصوات؟".

رسالة ماكرون

وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استباق الأمور والإجابة بشكل ما عن التساؤل من خلال الرسالة التي كان توجه بها إلى الفرنسيين قبل يومين وأكد فيها أنه لن يستقيل من منصبه إذا فازت كتلة من غير معسكره بالانتخابات التشريعية المبكرة.

ولا ينصّ الدستور الفرنسي على استقالة رئيس الجمهورية في حالة خسارته للانتخابات، ما يجعله المسؤول الأول عن سياسة فرنسا الخارجية والدفاعية، كما أنه القائد الأعلى للقوات الفرنسية المسلحة والحامل لرموز القوة النووية.

ويضع هذا المعطى ماكرون في وضع مريح نسبيًا، في علاقة بالتعاطي مع الملف الأوكراني، لا سيّما أن الرجل طرح نفسه خلال الأشهر الأخيرة كقائد غربي "وحيد" يدفع بقوة باتجاه تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتمكين جيشها من التدريب، فضلًا عن الدفع باتجاه تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).