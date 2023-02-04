الانتخابات التركية المقبلة.. هل تطيح "طاولة الستة" بكرسي أردوغان؟‎‎

وترجح التقارير الاتفاق على تسمية كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (أقدم الأحزاب التركية)، أو عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ومن شأن نتائج الانتخابات أن تجعل من أردوغان، في حال فوزه، "زعيما تاريخيا" يخطو نحو العقد الثالث في حكم البلاد، أو تعيد المعارضة للحكم في "انقلاب دستوري ناعم" سيمثل قطيعة مع إرث العدالة والتنمية، ذي التوجه الإسلامي.

واستبقت "طاولة الستة"، التي تضم أسماء كانت مقربة من أردوغان مثل أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، طرح اسم مرشحها بالإعلان عن برنامجها السياسي الذي يتضمن إعادة نظام الحكم الرئاسي إلى نظام ديمقراطي برلماني عبر تقليص صلاحيات الرئيس، وجعل منصبه شرفيًا، وتعزيز سيادة القانون وحرية الإعلام.

ويشتمل البرنامج كذلك على خفض العتبة الانتخابية المطلوبة لتمثيل الأحزاب بالبرلمان من 7 % إلى 3% من مجموع الأصوات، وسيكون الحصول على إذن من البرلمان إلزامياً لرفع الدعاوى القضائية المتعلقة بإغلاق الأحزاب السياسية.

وتعهدت هذه الأحزاب بالتراجع عن سياسات أردوغان الاقتصادية وتطبيق سياسة نقدية أكثر صرامة واستعادة استقلالية البنك المركزي، والعمل على تحسين الوضع المعيشي.

وفي موازاة هذا البرنامج السياسي الطموح، يسابق أردوغان وحزبه الزمن من أجل استمالة الناخب التركي عبر محاولات لتحفيز الاقتصاد، إذ أعلن أردوغان عن خطة إنفاق عامة غير مسبوقة من حيث الحجم.