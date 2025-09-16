إيران تحبط تهريب مئات الطائرات المسيرة

أعلنت الشرطة الإيرانية عن ضبط 719 طائرة مسيّرة صغيرة مهربة خلال عملية تفتيش سفينة شراعية في ميناء شيوه – بارسيان بمحافظة هرمزكان.

وقال قائد شرطة هرمزكان، العميد علي أكبر جاويدان، إن قوات الشرطة الاقتصادية التابعة للجمارك لاحظت اشتباهها في السفينة أثناء تفريغ حمولتها، وبعد التنسيق مع السلطات القضائية وفِرق التفتيش وحراسة الميناء، تم إجراء تفتيش دقيق أسفر عن العثور على الطائرات المهربة، التي كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل هيكل السفينة، بحسب وكالة "تسنيم".

وأضاف جاويدان أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين، مؤكدا التزام قوات الشرطة في المحافظة بمتابعة مهامها الاستخباراتية والميدانية بشكل صارم لمنع أنشطة التهريب التي تستهدف الاقتصاد الوطني.

وشكلت المسيرات نقطة فارقة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية في يونيو/ حزيران.

وهاجمت المسيرات الإسرائيلية التي انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية عدة مواقع عسكرية، وهو ما رآه خبراء عسكريون آنذاك تطورا غير مسبوق في الحروب.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، قصفت إسرائيل والولايات المتحدة بدورها ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.