اليابان تستعد لإجلاء مواطنيها من السودان

أعلن متحدث كبير باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من السودان.

ووفقا لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، فقد طلب وزير الخارجية من وزير الدفاع استخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في عملية الإجلاء.