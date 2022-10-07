صحف عالمية: طلب أوكراني يربك حسابات بايدن.. وتجارب كوريا الشمالية النووية "مقلقة"

أبرزت صحف عالمية طلبا أوكرانيا بشأن الحصول على صواريخ أمريكية بعيدة المدى، مما يمثل اختبارا حقيقيا لقوة دعم إدارة الرئيس، جو بايدن، التي رفضت مرارا تزويد كييف بمثل هذه الأسلحة خشية حدوث صدام عسكري مباشر مع روسيا.

كما تناولت الصحف التجارب الباليستية الأخيرة لكوريا الشمالية، وسط تقارير تتحدث عن قلق أمريكي واسع حول تطور قدرات بيونغ يانغ النووية الفترة المقبلة.

أوكرانيا تختبر دعم بايدن

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على ضغوطات أوكرانية تمارس على البيت الأبيض بشأن الحصول على صواريخ أمريكية بعيدة المدى، معتبرة أن الطلب يمثل اختبارا جديدا لدعم إدارة الرئيس، جو بايدن، حيث تتطلع كييف إلى مواقع عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم.

وذكرت، أنه في ظل النجاحات الأخيرة في ساحة المعركة، يضغط المسؤولون الأوكرانيون للحصول على صواريخ بعيدة المدى لـ"الضرب بشكل أعمق" في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، مما يثير تساؤلات حول مدى قوة إدارة بايدن في دعم أهداف كييف الحربية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الكونغرس الأمريكي قولهم، إن المسؤولين الأوكرانيين يعيدون إحياء مناشداتهم للحصول على المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الأنظمة المتقدمة مثل نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي (ATACMS).

وأضاف المسؤولون – الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم - أن الصواريخ بعيدة المدى هذه "مطلوبة جزئيًا" لضرب شبه جزيرة القرم التي تستخدمها روسيا كقاعدة لإطلاق طائرات دون طيار إيرانية الصنع.

وكان بايدن قد رفض مرارا تزويد أوكرانيا بنظام "ATACMS"، والذي سيكون قادرًا على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية، حيث تخشى واشنطن من احتمال التصعيد العسكري المباشر مع موسكو.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة الأوكرانية جاءت بعدما دفع الهجوم العسكري الأخير القوات الروسية من منطقة خاركيف ووصل إلى عمق الجزء الشمالي من منطقة دونيتسك، مشيرة إلى أن هذه المكاسب قد تشجع كييف على محاولة الضغط على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وقالت "وول ستريت جورنال" في تقرير لها: "يعكس إحجام الإدارة عن توفير هذه الصواريخ بعيدة المدى خلافًا أعمق، جزئيًا، حول كيفية دعم أوكرانيا دون المخاطرة بنزاع أوسع مع روسيا، التي كان قادتها يلمحون إلى أنهم قد يلجأون إلى الأسلحة النووية."

وفي هذا الشأن، أبلغ مسؤولو الكونغرس الصحيفة بأن سبب عدم منح الأوكرانيين هذه الأسلحة هو الخلاف حول ضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.

وكانت موسكو قد حذرت رسميا الشهر الماضي، من أنه إذا زودت واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى فإنها ستتخطى "الخط الأحمر وتصبح طرفا في النزاع".

ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤول عسكري أوكراني قوله: "في حين أن أنظمة صواريخ (هيمارس) الأمريكية التي نستخدمها الآن فعالة لهذا الغرض، تريد أوكرانيا أيضا الحصول على أنظمة بعيدة المدى يمكن إطلاقها من قاذفة هيمارس." ولم يذكر المسؤول صراحة أنظمة "ATACMS".

وقالت "يجادل المسؤولون الأمريكيون بأن الصواريخ طويلة المدى ليست ضرورية للمعركة الحالية لأوكرانيا." في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تدرك مخاوفها بشكل متزايد حول مخزونها من الأسلحة، وذلك بعد أن ضخت ما يقرب من 17 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا في الأشهر الثمانية الماضية.

وتابعت الصحيفة أنه في حين أن إدارة بايدن استندت في قرارها بعدم إرسال أنظمة "ATACMS" إلى مخاوف من أنها قد تخاطر بنزاع أمريكي مباشر مع روسيا، فقد أضافت مؤخرًا حججًا جديدة ضد توفير هذه الأسلحة.

وصرح مسؤولو الكونغرس لـ"الجورنال" بأن الإدارة أكدت على نحو متزايد مخاوفها بشأن "الاستنفاد الواسع" للمخزونات الأمريكية من أنظمة "ATACMS"، مشيرين إلى أنها أخبرت مؤخرًا لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ في جلسة مغلقة أن إرسال الصواريخ هذه إلى أوكرانيا قد يضر بالاستعداد العسكري للجيش الأمريكي.

الانتكاسات الروسية تهدد شويغو

في سياق متصل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، قد واجه ضغوطًا سياسية أمس الخميس، بسبب سلسلة من الإخفاقات غير النظامية في أوكرانيا، حيث هاجمت شخصيات قومية قوية علنًا القيادة العسكرية لموسكو بسبب انتكاسات في المناطق التي يزعم الرئيس، فلاديمير بوتين، ضمها.

وأوضحت أن الانتقادات المتزايدة والصارمة للقيادة العسكرية الروسية مدفوعة بالقوميين المتشددين، الذين حمل بعضهم ضغينة ضد شويغو، بما في ذلك أفراد النخبة الروس، مثل يفغيني بريغوزين، مؤسس مجموعة "فاغنر" المرتزقة شبه العسكرية، والزعيم الشيشاني، رمضان قديروف.

وقالت الصحيفة: "يبدو وزير الدفاع الروسي معرضًا للخطر بشكل متزايد بعد الإخفاقات العسكرية المهينة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خسارة ليمان نهاية الأسبوع الماضي في دونيتسك، واستسلام الشهر الماضي تقريبًا في جميع الأراضي بمنطقة خاركيف الشمالية الشرقية التي احتلتها القوات الروسية لعدة أشهر."

وأضافت: "شويغو (67 عامًا)، ليس لديه خلفية عسكرية ولكنه شغل منصب وزير الدفاع لما يقرب من عقد من الزمان، وكان جزءًا من فريق قيادة بوتين منذ ترقيته إلى الرئاسة في 31 ديسمبر 1999. وحتى الحرب الأوكرانية، كان شويغو من بين أعضاء الدولة السياسيين الأكثر شعبية، وكان يُرجح في كثير من الأحيان كخليفة محتمل لبوتين".

وتابعت: "أدت الهجمات العلنية النادرة إلى تحطيم الحظر المفروض على انتقاد القيادة العسكرية الروسية، وأشارت إلى تصاعد المشكلات السياسية لبوتين، بينما يحاول إبعاد اللوم عن الانتكاسات في ساحة المعركة والتعبئة الفوضوية."

وأردفت: "كما أنها تؤكد على التنافس وضعف التنسيق بين القوات الروسية المترامية على الخطوط الأمامية، حيث بدت عمليات (فاغنر) – على سبيل المثال - في بعض الأحيان متعارضة مع إستراتيجية وأهداف الجيش الروسي".

وفي المقابل، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن أندريه إلاريونوف، مستشار بوتين السابق وخبير اقتصادي روسي أيضًا، قوله إن موقف الزعيم الروسي أصبح قويا جدا الآن وأنه "لا يوجد تهديد لسلطته"، مؤكدا أن بوتين لا يحتاج إلى "إستراتيجية خروج" من أوكرانيا.

ورأت المجلة أن تصريحات إلاريونوف لا تتماشى مع آراء الخبراء العسكريين، بما في ذلك الروس منهم، في الأيام الأخيرة على وقع سلسلة الهزائم الأخيرة التي قادت الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى إعلان أن روسيا "خسرت بالفعل" الحرب.

وقالت، كانت هناك بعض المؤشرات على أن إخفاقات بوتين في الحرب قد تتحدى قبضته على السلطة في روسيا، حيث قال الخبير العسكري الروسي، أوليج زدانوف، في مقابلة مع راديو أوكراني أمس الأول، الأربعاء، إن بعض حلفاء بوتين سينقلبون عليه قريبًا.

ووفقا لتقرير"نيوزويك"، استشهد زدانوف في تصريحاته بالتغيرات الأخيرة في خطاب التلفزيون الروسي الحكومي الذي بدأ يعترف بأزمات القوات في ساحات المعركة.

وأضاف زدانوف أنه يعتقد أن اثنين من كبار حلفاء بوتين - قديروف وبريغوزين - كانا يتصرفان لصالح "جزء من النخبة الروسية"، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن يشرع في تغيير النظام السياسي في روسيا و"زعزعة الوضع للإطاحة ببوتين".

كما ذكرت المجلة الأمريكية في تقريرها أنه بالإضافة إلى ذلك، ناشدت مجموعة من المشرعين في "مجلس الدوما" الشهر الماضي لإزالة بوتين من السلطة بـ"تهمة الخيانة العظمى" بسبب حرب أوكرانيا. وأضافت أن بوتين يواجه أيضًا معارضة بشأن قرار التعبئة الجزئية للجيش، والذي أعقبته احتجاجات مناهضة في جميع أنحاء روسيا.

تجارب كوريا الشمالية النووية.. وقلق أمريكي

من ناحية أخرى، قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إنه بعد إطلاقها صاروخا بعيد المدى حلّق فوق الأراضي اليابانية، تتزايد المخاوف من أن كوريا الشمالية ستجري قريبا تجربتها النووية السابعة، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وأوضحت المجلة أن مثل "هذا الاستفزاز" يأتي كجزء من حملة عسكرية تراكمية لمدة ستة أشهر لكوريا الشمالية تتضمن عشرات التجارب الصاروخية وخطابًا عدائيًا بشكل متزايد يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها في غرب المحيط الهادئ.

وذكرت أنه على الرغم من أن بيونغ يانغ تُعد منذ فترة طويلة قوة نووية مقلقة، إلا أن هناك أسبابا حقيقية الآن تجعل واشنطن وحلفاءها اليابانيين والكوريين يأخذون التجارب الأخيرة على محمل الجد.

وقالت "ناشيونال إنترست": "أولا، تستخدم كوريا الشمالية أسلحتها النووية كدرع يمكنها من خلاله القيام بأعمال دول مارقة بما في ذلك الإرهاب. إن التقدم في قدراتها النووية لن يؤدي إلا إلى زيادة ثقة كيم جونغ أون بأنه يستطيع فعل أي شيء مع الإفلات من العقاب."

وأضافت: "ثانيًا، تعمل تجارب الأسلحة النووية والصاروخية كمصدر تكنولوجي ومصدر نقدي يمكن أن توفره بيونغ يانغ للدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية - مثل إيران وباكستان - وتسعى إلى تحسين تقنياتها النووية والصاروخية الباليستية، وثالثًا، تحصل كوريا الشمالية على الكثير من أموالها النقدية بالعملة الصعبة من المؤسسات الإجرامية في الخارج، وخاصة مبيعات المخدرات وعمليات التزوير، وتنقل الصين هذه الأموال إلى بيونغ يانغ".

وتابعت المجلة: "رابعًا، تبيع بيونغ يانغ الأسلحة لروسيا وإيران، وفي المقابل قد تؤمن من موسكو قدرات نووية عالية التقنية مثل كيفية إجراء هجوم من نوع النبض الكهرومغناطيسي أو بناء صاروخ عالي الدقة. من جانبها، تقدم إيران النفط والعملة الصعبة لدعم النظام الكوري الشمالي"، واستطردت: "خامسًا، تقوم كوريا الشمالية بتنفيذ ما تطلبه الصين من خلال إبقاء الولايات المتحدة وحلفائها منشغلين بذكاء في شمال غرب آسيا.. ولطالما تهدد بيونغ يانغ بالصواريخ، فستكون واشنطن غير قادرة على تكريس كامل اهتمامها ومواردها لحماية تايوان".

وتحت عنوان "ماذا سيفعل كيم بأسلحته النووية؟"، قالت "ناشيونال إنترست" في تحليل لها إنه بدلا من التخطيط لهجوم وشيك، فمن المرجح أن تتطلع كوريا الشمالية إلى تطوير قدرات نووية وعسكرية أكثر تطورًا من أجل ضرب أهداف مثل غوام التي تبعد آلاف الكيلومترات. مضيفة أنه "قد يكون على طاولة المقترحات أيضا هجوم بالقذائف الكهرومغناطيسية يمكن أن يشل حركة الولايات المتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية."

وتابعت: "قد تتضمن التجربة النووية الكورية الشمالية أيضًا جهازًا نوويًا صغيرًا نسبيًا، مما يعطي المزيد من الأدلة على أن بيونغ يانغ تمتلك أسلحة مناسبة لصاروخ باليستي يُطلق من البحر، مما يزيد من قدرة النظام على البقاء والردع".