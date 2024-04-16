ليز تروس في كتابها الجديد: بايدن مارس النفاق والجهل

توجه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس، في كتابها الجديد هجمات لاذعة وسخرية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، سينشر كتاب تروس في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقد حصل على إشادة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من اليمين المتشدد وهما تيد كروز ومايك لي، وكلاهما من أعداء بايدن.

يقدم الكتاب في المملكة المتحدة "دروسًا يرويها المحافظ الوحيد في الغرفة". أما في الولايات المتحدة فيقدم الكتاب على أن تروس "تقود ثورة ضد العولمة والاشتراكية والمؤسسة الليبرالية".

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن "روس كتبت في مذكراتها أن بايدن كان مذنبًا بممارسة النفاق المطلق والجهل، عندما صرح أنه لا يتفق مع سياسة خفض الضرائب على الأثرياء في بريطانيا من خلال الميزانية المصغرة التي قدمتها تروس في 2022، بعد فترة وجيزة من توليها منصبها كرئيسة للوزراء".

وأضافت: "لقد شعرت بالصدمة والذهول عندما انتهك بايدن البروتوكولات من خلال تعليقه على السياسة الداخلية للمملكة المتحدة، لقد كنا أقوى حلفاء الولايات المتحدة في السراء والضراء".

واستنادا للصحيفة، "كان لدى تروس حسابات يجب تسويتها، ففي الوقت الذي أدلى بايدن بتصريحاته هذه في محل لبيع الآيس كريم في بورتلاند بولاية أوريغون، كانت ميزانية تروس المصغرة قد تسببت بالفعل في حدوث حالة من الذعر بشأن صناديق التقاعد في المملكة المتحدة، كما هددت بانهيار اقتصاد المملكة المتحدة قبل أن يتم سحبها؛ وهو انعكاس مهين لسلوك أي رئيس وزراء، ناهيك عن أن تروس لم تكن في منصبها سوى لأقل من شهر واحد حيث اضطرت إلى الاستقالة بعد ستة أيام من ذلك".

وكتبت تروس: "ما لم ترده إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهم الدوليون هو وجود دولة بإمكانها القيام بالأشياء بشكل مختلف؛ مما يؤدي إلى مخالفتهم في هذه العملية".

وبينما ما زال بايدن رئيسًا للولايات المتحدة فقد أصبحت تروس الآن مجرد نائبة في البرلمان عن دائرة انتخابية في ريف نورفولك، لكن إصدار تروس كتابها المعنون: "عشر سنوات لإنقاذ الغرب"، إلى جانب تأسيسها لحركة المحافظة الشعبية، ينبئنا بالكثير عن مستقبلها.