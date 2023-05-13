عاصفة سياسية حول صاروخ "قد يكون روسياً" عثر عليه في بولندا

أدى إعلان العثور على بقايا صاروخ "يحتمل أن يكون روسيًا" في قلب بولندا إلى عاصفة سياسية في وارسو، حيث دانت المعارضة ما اعتبرته فضيحة، وطالبت باستقالة وزير الدفاع الذي يسعى إلى جعل بلاده قوة عسكرية أوروبية.

ففي نهاية نيسان/أبريل، عثر أحد المارة على بقايا "قطعة عسكرية جوية" هي صاروخ كروز روسي من طراز "كي اتش-55" قادر على حمل رؤوس حربية نووية، وسقط في كانون الأول/ديسمبر حسب وسائل إعلام بولندية.

وعثر على هذه القطع في غابة بالقرب من بيدغوتشيتش في الشمال على بعد نحو 500 كيلومتر عن الحدود الشرقية لهذا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).