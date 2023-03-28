فاغنر تنفي مشاركتها في الهجوم على أفدييفكا
نفى يفغيني بريغوجين مؤسس ومالك مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاركة قواته في الهجوم على مدينة أفدييفكا، الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك.
وقال بريغوجين ردا على أنباء حول نقل جزء من وحدات فاغنر إلى أفدييفكا، إن" الجيش الروسي يقوم بتنفيذ جميع المهام على محور أفدييفكا".
وأضاف عبر قناته على تليغرام: "لم تتواجد فاغنر في أفدييفكا أبدا، ونتمنى للجنود الروس النجاح في مهمتهم".
ويوم أمس الإثنين، أعلنت أوكرانيا أنه تم سحب موظفي البلدية في أفدييفكا، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الروسية أنها حققت مكاسب إضافية في الجوار.
وقال فيتالي باراباش رئيس إدارة المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "من المؤسف أن نعترف بذلك، لكن أفدييفكا بدأت تبدو كأنها مشهد من أفلام ما بعد نهاية العالم، لذلك، اتخذ قرار صعب بإجلاء.. عمال البلدية الذين كانوا يحاولون على الأقل الحفاظ على نظافة المدينة والنشاط فيها".