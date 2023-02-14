مسؤول إسرائيلي يكشف عن إجراءات لزيادة التقارب مع تركيا

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، عن ما قال إنها خطوات جديدة ستزيد التقارب بين تركيا وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، عشية وصوله إلى أنقرة في زيارة تضامنية إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عبرية قول الوزير لحظة وصوله لتركيا: "إسرائيل تقف إلى جانب تركيا في هذا الوقت الصعب، وستواصل مساعدتها من خلال نشاط قواتنا وتزويدها بالمعدات الإنسانية".

وأضاف كوهين: "لقد جئت للتعبير عن تضامننا مع الشعب التركي بشأن الكارثة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت من أول الدول التي أرسلت المساعدات إلى تركيا.