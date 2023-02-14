مسؤول إسرائيلي يكشف عن إجراءات لزيادة التقارب مع تركيا
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، عن ما قال إنها خطوات جديدة ستزيد التقارب بين تركيا وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، عشية وصوله إلى أنقرة في زيارة تضامنية إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.
ونقلت وسائل إعلام عبرية قول الوزير لحظة وصوله لتركيا: "إسرائيل تقف إلى جانب تركيا في هذا الوقت الصعب، وستواصل مساعدتها من خلال نشاط قواتنا وتزويدها بالمعدات الإنسانية".
وأضاف كوهين: "لقد جئت للتعبير عن تضامننا مع الشعب التركي بشأن الكارثة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت من أول الدول التي أرسلت المساعدات إلى تركيا.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى تركيا، بداية من الخميس المقبل. وقال كوهين: "سيتم استئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية في غضون يومين من الآن، وستستأنف جميع الشركات الثلاث الكبرى في إسرائيل رحلاتها إلى تركيا".
وأضاف كوهين، وفق قناة "i24news" العبرية: "هذه الخطوة ستمثل مزيدًا من التحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتابع الوزير: "العلاقات بين تركيا وإسرائيل ستشهد تحسنًا مستمرًا في الأيام والأشهر المقبلة.. نحو 800 ألف إسرائيلي زاروا تركيا العام الماضي"، مشيرًا إلى أن العدد "سيتجاوز المليون زائر، خلال الفترة المقبلة".
ووفق القناة الإسرائيلية، ناقش الوزير الإسرائيلي مع المسؤولين الأتراك ملف السياحة، وتوسيع العلاقات بين البلدين في مجالات أخرى.
والتقى وزير الخارجية الإسرائيلية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه في الحكومة الإسرائيلية الحالية، بحسب وسائل إعلام عبرية.