وزير فرنسي يشعل الغضب بعد اتهام العرب باستغلال المعونات الاجتماعية

انتقدت المعارضة اليسارية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، وزير المالية برونو لو مير؛ بسبب حديثه عن احتيال مالي من قبل أشخاص يحصلون على معونات اجتماعية من الدولة الفرنسية ويرسلونها خلافاً للقانون إلى ذويهم في "المغرب العربي".

وقال لو مير لقناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية: "سئم مواطنونا من الاحتيال" في المعونات الاجتماعية، مؤكّداً أنهم "لا يرغبون بتاتاً بأن يروا أشخاصاً يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحقّ لهم ذلك. النموذج الاجتماعي ليس مصمماً لهكذا أفعال".

وتعليقاً على تصريح الوزير، كتب زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون في تغريدة على تويتر: "أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيؤوا. من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير عن حملة جديدة لاتهامكم".