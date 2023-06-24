تايوان: القوات الجوية الصينية اقتربت من سواحلنا
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن ثماني مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان واقتربت حتى مسافة 44 كيلومترا من سواحل تايوان، اليوم السبت، وذلك في تصعيد جديد للتوتر.
وقالت الوزارة في بيان إنه "بدءا من الساعة الـ 8 صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) تقريبا اليوم السبت، رصدت 19 مقاتلة صينية، من بينها مقاتلات من طراز جيه-10 وجيه-16". وأضافت أن ثماني مقاتلات منها عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان و"اقتربت" حتى مسافة بلغت 44 كيلومترا.
وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن خمس سفن حربية صينية نفذت ما وصفتها بأنها "دوريات للجاهزية القتالية المشتركة".
وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائراتها ونشرت سفنا لها ردا على ذلك وفعّلت أنظمة صواريخ برية، مستخدمة الصياغة التقليدية لكيفية استجابة قواتها للتحركات الصينية.