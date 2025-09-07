"تآكل القوة الصارمة".. هل تستطيع أمريكا كسب حروبها القادمة؟

شكّك تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بقدرة الجيش الأمريكي على كسب "أي حرب كبرى" قادمة، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب، إعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.

ورأى تقرير الصحيفة أن الأمريكيين لديهم أيضاً شكوك حول قدرات قواتهم المسلحة "بغض النظر عما تقوله اللافتة خارج الباب"، في إشارة أخرى إلى لا جدوى من إعادة التسمية، في ظل ما أسمته "تآكل القوة الصارمة للولايات المتحدة".

في المقابل، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى تسريبات صحفية تشير إلى أن استراتيجية وزارة الحرب الجديدة قد تركز على تأمين الحدود الجنوبية، بدلاً من مواجهة تهديدات عالمية مثل الصين.

وكان ترامب، أعلن خلال حفل توقيع في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، معتبراً أن هذا الاسم يعكس بشكل أفضل الواقع الراهن للعالم.

وقال ترامب إن الاسم السابق، الذي استُخدم منذ عام 1949، جاء لإظهار اليقظة، لكنه أضاف أن "وزارة الحرب" تناسب قوة الجيش الأمريكي، الذي وصفه بأنه "الأقوى عالمياً" بمعداته المتطورة.

ومع تعيين بيت هيغسيث وزيراً للحرب، يسعى ترامب إلى إحياء هوية عسكرية هجومية، مستحضراً انتصارات أمريكا في الحربين العالميتين.

وأكد هيغسيث أن الانتصارات التاريخية للولايات المتحدة لم تتحقق بفضل "دفاع" بل بفضل قوة هجومية، مشيراً إلى أن تغيير الاسم يعكس حقبة انتصار أمريكية.

نقص وأرقام تتحدث

لكن "وول ستريت جورنال" تشير إلى أنّ الجيش الأمريكي اليوم يعاني من نقص في الموارد والجاهزية مقارنة بالماضي، فقد أنفقت الولايات المتحدة 16.9% من اقتصادها على الدفاع عام 1952 خلال الحرب الكورية، و8% خلال حرب فيتنام.

ولا يتجاوز إنفاق البنتاغون اليوم 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الإنفاق المحلي على الرعاية الصحية والتقاعد، بحسب أرقام حديثة أوردتها "وول ستريت جورنال".

كما ذكّرت الصحيفة برأي لجنة استراتيجية الدفاع الوطني بأن الولايات المتحدة "غير مستعدة لصراع عالمي محتمل"، كما كانت خلال الحرب الباردة، موضحة أن التنسيق بين خصوم مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية يتطلب جيشاً قادراً على العمل في مسارح متعددة.

فيما يحذّر الجنرال المتقاعد، مارك كيلي، من تدهور القوة العسكرية الأمريكية، مشيراً إلى أن سلاح الجو يعمل بنصف قوته القتالية مقارنة بالماضي، مع أسطول قديم وطيارين يتلقون تدريبًا محدودًا.

ويبرز هذا التآكل كمشكلة مركزية تواجه البنتاغون، مما يجعل تغيير الاسم إلى "وزارة الحرب" رمزياً دون حلول ملموسة لتعزيز الجاهزية، بحسب "وول ستريت جورنال".

ويثير قرار ترامب جدلًا حول نواياه، بين انسحاب عالمي محتمل وطموح استعادة هيمنة عسكرية، لكن دون زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، قد يظل هذا التغيير مجرد خطوة دعائية، كما وصفها البعض بـ"التحدث بصوت عالٍ مع عصا صغيرة"، مما يهدد بإضعاف الولايات المتحدة في مواجهة التحديات العالمية.