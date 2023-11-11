روسيا تحقق بـ"عمل إرهابي" بعد خروج قطار عن سكته

فتحت السلطات الروسية تحقيقاً بـ "عمل إرهابي" بعد خروج قطار شحن عن سكته في منطقة في جنوب شرق موسكو السبت، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، مؤكدة أنّ الحادث ناتج من انفجار.

وأضافت اللجنة على تلغرام أن انفجار "عبوة ناسفة محلية الصنع" أدى إلى خروج 19 عربة عن مسارها صباحاً وتعرُّض 15 منها لأضرار في منطقة ريازان.

وأكدت أنها فتحت تحقيقاً بـ "عمل إرهابي" وحيازة ونقل وتخزين متفجرات.

وأعلنت الشركة العامة للسكك الحديد الروسية في وقت سابق أن أحد موظفيها أصيب بجروح طفيفة، مضيفةً أنّ القطار خرج عن مساره بسبب "تدخل أشخاص غير مصرح لهم".

وأُبلغ عن عمليات تخريب عديدة طالت خطوط السكك الحديد في روسيا منذ شنت موسكو هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. واتهمت موسكو كييف مرات عدة بالتسبّب بها.