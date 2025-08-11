كاتس لخامنئي: "انظُر للسماء عند خروجك من المخبأ"

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، المرشد الإيراني علي خامنئي باغتياله مجددا، قائلا: "أقترح عليه عندما يخرج من المخبأ، أن ينظر إلى السماء من حين لآخر وينصت باهتمام إلى كل همسة".

وقال كاتس في تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "إيران تنشر قائمة بأسماء شخصيات بارزة في القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية مُستهدفة بالاغتيال".

وفي يونيو/حزيران الماضي، شهد البلدان حربًا استمرت 12 يومًا، بعد تنفيذ إسرائيل هجومًا مباغتًا استهدف إيران، وقتل عددًا كبيرًا من قيادات البلاد العسكرية وعلمائها النوويين.

وردت طهران بإطلاق آلاف الصواريخ والمسيّرات على مدن وبلدات إسرائيلية، مخلّفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وانتهت الحرب بعد وقت قصير من تدخل الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية في إيران.

في السياق، كشفت تقارير إيرانية، اليوم الاثنين، أن البلاد في حالة من الاستنفار العسكري، حيث شهدت خلال الساعات الماضية مناورات جوية لسلاح الجو، وذلك في أعقاب التمرين العسكري المفاجئ الذي نفذته إسرائيل، الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن انطلاق تدريبات عسكرية، في الخامسة من فجر الأحد، بشكل مفاجئ، أطلق عليها "طلوع الفجر"، تهدف إلى الوقوف على الاستعدادات لمواجهة أي حرب إقليمية أو شاملة.