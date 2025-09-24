"نيويورك تايمز": "ادعاءات وأرقام مغلوطة" في خطاب ترامب الأممي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استمر ساعة كاملة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، حمل "سلسلة من الادعاءات المضللة والكاذبة"، بحسب تعبيرها.

وقال ترامب إنه "كان على حق في كل شيء"، لكن تحقق الحقائق من مصادر متعددة يكشف عن "مغالطات في مجالات الاقتصاد، والهجرة، والطاقة، والأمن الدولي".

الخطاب، الذي ركز على الترويج لإنجازات إدارته الثانية، يعكس نمطًا مستمرًّا من "التضخيم والتشويه"، وفق وصف تقرير "نيويورك تايمز".

وبدأ ترامب بتضخيم إنجازاته الاقتصادية، مدعيًا أن إدارة بايدن لم تتجاوز تريليون دولار في الاستثمارات الجديدة خلال أربع سنوات، بينما حققت إدارته 17 تريليون دولار في ثمانية أشهر فقط، مع "سداد كامل".

وهذا الادعاء "مضلل"، إذ يقارن أرقامًا غير متكافئة. كما رصدت إدارة بايدن حوالي 800 مليار دولار في مشاريع تصنيعية مدعومة بقوانين، مثل مصنع أشباه موصلات بـ11 مليار دولار في يوتا، ومصنع ألواح شمسية بمليار دولار في أوكلاهوما. أما رقم ترامب، الـ17 تريليون، فهو ضعف التقدير الرسمي للبيت الأبيض (8.8 تريليون)، ويشمل تعهدات غير ملزمة، بحسب الصحيفة.

كما ادعى ترامب "هزيمة التضخم" وانخفاض أسعار البقالة، لكن التضخم ارتفع إلى 2.9% في أغسطس، وأسعار البقالة زادت بنسبة 1% منذ يناير.

في سياق الطاقة، هاجم ترامب الطاقة المتجددة، مدعيًا أن الصين تبني توربينات الرياح لكنها "لا تمتلك سوى عدد قليل من مزارع الرياح" وتفضل الفحم والغاز. وهذا مضلل تمامًا، إذ تمتلك الصين نصف القدرة العالمية لطاقة الرياح (561 ألف ميغاواط من 1.2 مليون)، وتشغل ثلث مزارع الرياح العالمية (5400 من 17 ألف)، مع خطط لتوسع أكبر.

كما وصف الفحم بـ"النظيف الجميل"، لكنه يسبب تلوثًا خطيرًا رغم التحسينات التكنولوجية.

أما ادعاؤه بانخفاض "ملحوظ" في أسعار البنزين والكهرباء، فمبالغ فيه، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.2% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وسعر البنزين انخفض قليلاً إلى 3.173 دولار للغالون في 22 سبتمبر، مقابل 3.185 دولار العام الماضي.

وانتقل ترامب إلى الهجرة، مدعيًا أن "ملايين من السجون والمصحات العقلية" يعبرون الحدود الجنوبية، وأن إدارة بايدن "فقدت 300 ألف طفل" تعرضوا للاتجار أو الموت. لا دليل على إفراغ السجون لإرسال مهاجرين، والرقم مبالغ فيه دون أدلة على الوفيات، وفقا للصحيفة.

كما ادعى تدمير شبكات تهريب فنزويلية بقوة عسكرية، لكن معظم المهاجرين المعتقلين ليسوا مجرمين، ودور فنزويلا في تهريب المخدرات محدود.

في أوروبا، اتهم الدول بـ"الحدود المفتوحة" التي تؤدي إلى "الجحيم"، لكن الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط صارمة على الحدود الخارجية.

وهاجم ترامب عمدة لندن، صادق خان، مدعيًا أنه "فاشل" وأن المدينة تريد تطبيق "الشريعة الإسلامية". لا أدلة على ذلك، إذ رفض خان الشريعة مرارًا، والمجالس الشرعية في بريطانيا غير رسمية وتقتصر على قضايا دينية مثل الطلاق، وعددها بين 30 و85.

في الشؤون الدولية، ادعى ترامب "إنهاء سبعة حروب لا نهاية لها" في سبعة أشهر، لكن دوره محل خلاف، إذ إن بعض الاتفاقات هشة، مثل أرمينيا-أذربيجان، ولم تحل صراعات مثل روسيا-أوكرانيا، أو إسرائيل-حماس.

كما بالغ في عدد القتلى في أوكرانيا (5000-7000 أسبوعيًا)، إذ يقدر الإجمالي 345 ألف قتيل منذ 2022، أي 1848 أسبوعيًّا.

وادعى تدمير منشآت نووية إيرانية "بالكامل"، لكن التقييمات غير مؤكدة بعد ثلاثة أشهر من القصف في 22 يونيو.

كما كرر ترامب ادعاءات كاذبة أخرى، مثل وفاة 300 ألف أمريكي بجرعات مخدرات العام الماضي (الصحيح 80 ألفًا)، ووصف واشنطن بـ"عاصمة الجريمة" رغم عدم ذلك، مع استقرار حجوزات المطاعم. وهاجم تغير المناخ كـ"خدعة"، رغم إجماع علمي على تأثير النشاط البشري.