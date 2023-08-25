بعد إطلاق سراحه.. ترامب ينفي الاتهامات الموجهة إليه في جورجيا (فيديو)

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، كافة الاتهامات الموجهة إليه في جورجيا، وذلك في كلمة مقتضبة له خلال توقفه في مطار جورجيا متوجهاً إلى نيويورك.

وقال ترامب: "المحكمة كانت محاولة سياسية لتعطيل حملتي الانتخابية.. لقد فعلوها مرة أخرى وسرقوا الانتخابات وتم تزويرها، وما يحدث مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ".

ووصف الملاحقات الجنائية بحقه بأنها "تدخّل انتخابي".

وكان موكب ترامب غادر سجن فولتون في ولاية جورجيا بعد دفع الكفالة المتفق عليها، حيث تم التقاط صورة جنائية له في أتلانتا.