موكب دبلوماسي أمريكي يتعرض لإطلاق نار في السودان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن موكبا دبلوماسيا أمريكيا تعرض لإطلاق نار الإثنين في السودان، في حادثة وصفها بأنها "طائشة وغير مسؤولة".

وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع: "يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق النار على موكب دبلوماسي أمريكي".

وأضاف أن "جميع أفرادنا سالمون وغير مصابين، لكن هذا العمل كان متهورا وغير مسؤول".