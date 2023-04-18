موكب دبلوماسي أمريكي يتعرض لإطلاق نار في السودان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن موكبا دبلوماسيا أمريكيا تعرض لإطلاق نار الإثنين في السودان، في حادثة وصفها بأنها "طائشة وغير مسؤولة".
وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع: "يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق النار على موكب دبلوماسي أمريكي".
وأضاف أن "جميع أفرادنا سالمون وغير مصابين، لكن هذا العمل كان متهورا وغير مسؤول".
وبين أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم نفذته عناصر مرتبطة بقوات الدعم السريع، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
واستدعت الحادثة تحذيرا مباشرا من بلينكن، الذي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، ليبلغهما بأن "أي خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين هو أمر غير مقبول".
ودعا بلينكن خلال الاتصالين إلى وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، الأمر الذي من شأنه التمهيد للعودة إلى المفاوضات.
ويشهد السودان منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع المسلحة بزعامة محمد حمدان دقلو.
وأعلن رئيس بعثة الأمم المتّحدة في السودان فولكر بيرتيس، أمس الإثنين سقوط أكثر من 180 قتيلاً و1800 جريح في المعارك المستعرة.