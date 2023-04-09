كندا.. اتهام رجل هاجم مصليًا في مسجد بارتكاب جريمة كراهية

وقالت شرطة منطقة يورك في بيان إن الحادث وقع في بلدة ماركام بينما أُلقي القبض على المشتبه به شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عامًا في تورونتو.

ونددت وزيرة التجارة الكندية "ماري نغ" بالواقعة ووصفتها بأنها جريمة كراهية، قائلة إنه لا مكان لها في المجتمع الكندي.

وأضافت الوزيرة، وهي عضو في البرلمان عن المنطقة، "هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في مجتمعاتنا".