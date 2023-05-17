تركيا تستدعي سفير ألمانيا للاحتجاج على احتجاز صحفيين تركيين في فرانكفورت

قالت وزارة الخارجية التركية، إنها استدعت السفير الألماني لديها، اليوم الأربعاء، للتعبير عن استنكارها لاحتجاز ألمانيا لصحفيين تركيين يعملان بصحيفة تركية مؤيدة للحكومة.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة دارمشتات الألمانية، إن الشرطة فتشت شقتي صحفيين اثنين يبلغان من العمر 46 و51 عاما في بلدة مورفيلدن-فالدورف في غرب ألمانيا للاشتباه في نشرهما بيانات شخصية خطيرة.

وقال المكتب، إن "المحققين صادروا وسائط تخزين إلكترونية وأجهزة أخرى"، وأضاف أن الشرطة احتجزت الرجلين، لكنها أطلقت سراحهما لاحقا.