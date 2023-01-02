قناة: الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ضخمة في ميزانيته استعدادا لاحتمال مهاجمة إيران

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، أن وزارة الدفاع تقدمت بطلب بزيادة استثنائية بمبلغ عشرة مليارات شيكل (2.9 مليار دولار) لميزانيتها للعامين الجاري والمقبل.

وقالت القناة العبرية في تقرير لها، إن "مقدار هذه الزيادة التي تقدم بها الجيش الإسرائيلي ارتفعت عن الميزانية الراهنة بنحو 12%".

وقالت مصادر أمنية للقناة العبرية، إن "سبب الزيادة هو التحضيرات لاحتمال شن عملية عسكرية في إيران، بالإضافة إلى التآكل في الميزانية جراء التضخم المالي".