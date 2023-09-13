تمديد حبس عمران خان لأسبوعين

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه تم تمديد فترة حبسه بتهمة تسريب أسرار الدولة لأسبوعين آخرين.

وأفاد المحامي نعيم بانجوتا بأنه تم تمديد فترة الحبس حتى 26 سبتمبر/ أيلول.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إن محكمة باكستانية مددت، مدة حبس خان 14 يوما على ذمة تحقيق بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

وقال نعيم بانجوتا، محامي خان، إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان قضاء حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في الخامس من أغسطس/ آب بتهم فساد بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.