خططوا لاستهداف معابد يهودية.. تركيا تعتقل 29 على صلة بداعش

قال علي يرلي قايا وزير الداخلية التركي، اليوم الجمعة، إن السلطات ألقت القبض على 29 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش في تسعة أقاليم.

وكتب الوزير على موقع "إكس" أن المشتبه بهم اعتقلوا خلال عملية "الأبطال-37" اليوم الجمعة بسبب تخطيطهم لشن هجمات على كنائس ومعابد يهودية في إسطنبول.

وكثفت السلطات عملياتها ضد الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد في الأسابيع القليلة الماضية بعدما فجر مسلحون أكراد قنبلة قرب مبان حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر تشرين الأول.