بكين: علاقتنا مع واشنطن تضررت بشكل خطير بعد إسقاط المنطاد

قالت الحكومة الصينية الاثنين إن الولايات المتحدة "أثرت وأضرت بشدة" بالعلاقات بين البلدين بقرارها إسقاط المنطاد الصيني المحلق فوق أراضيها.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني شي فنغ في بيان إن "الأفعال الأمريكية أثرت وأضرت بشدة بالجهود وبالتقدم المحرز من الطرفين من أجل ارساء استقرار في العلاقات الصينية الأمريكية منذ اجتماع بالي" بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في تشرين الثاني/نوفمبر.

وحث شي فنغ، الولايات المتحدة على عدم تصعيد التوتر أو اتخاذ أي إجراءات تضر بمصالح بكين ردا على إسقاط المنطاد الذي قال إنه مدني بطبيعته ودخل المجال الجوي الأمريكي بطريق الخطأ.