كيربي: نأمل أن تظهر "قمة السبع" في اليابان نهجاً موحدا ضد الصين
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن واشنطن تريد من قمة قادة مجموعة السبع التي ستحتضنها اليابان، أن "تظهر نهجاً مشتركاً للتعامل مع التحديات التي تفرضها الصين".
وكشف كيربي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر كما هو مقرر، اليوم الأربعاء إلى اليابان، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرىG7.
وأوضح المتحدث، أن الرئيس بايدن سيجري مشاورات على هامش هذه القمة مع كل من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، لافتة أن محطة أستراليا التي كانت مدرجة ضمن جولة بايدن الحالية إلى اليابان يجري تقييمها مرجحا إلغاءها بسبب مشاروات الرئيس مع زعماء الكونغرس بشأن أزمة سقف الديون.
يشار إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.