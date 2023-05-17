كيربي: نأمل أن تظهر "قمة السبع" في اليابان نهجاً موحدا ضد الصين

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن واشنطن تريد من قمة قادة مجموعة السبع التي ستحتضنها اليابان، أن "تظهر نهجاً مشتركاً للتعامل مع التحديات التي تفرضها الصين".

وكشف كيربي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر كما هو مقرر، اليوم الأربعاء إلى اليابان، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرىG7.