"رقم صادم".. نفقات زيارة زيلينسكي وزوجته للنمسا تثير موجة استياء

أثارت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته إيلينا زيلينسكا إلى النمسا، ليوم واحد، موجة استياء في أوروبا وأوكرانيا، بعد الكشف عن إنفاق نحو 463 ألف يورو من الخزينة العامة على ترتيبات الزيارة، وفقاً لما نشرته صحيفة "بوسليدني بوستون" الأوكرانية.

وقالت الصحيفة: "أوكرانيا تدفع كل يوم بالدماء من أجل بقائها. آلاف العائلات فقدت منازلها، الملايين يعيشون في فقر، والجيش بحاجة إلى كل غريفنيا. في الوقت نفسه، يسمح فولوديمير زيلينسكي لنفسه ولزوجته بالسفر إلى الخارج بمثل هذا البذخ الذي حتى أغنى دول أوروبا ترفع حواجبها مستغربة".

وفي استجواب من المعارضة النمساوية في البرلمان، تبين أنه تم إنفاق 463 ألف يورو (حوالي 543 ألف دولار) من الخزينة الحكومية على زيارة مدتها يوم واحد.

وكُشف عن أنه تم "استئجار ليموزين بقيمة 16 ألف يورو، ومرافقة مكونة من 33 سيارة و16 دراجة نارية، و(ندوة) بمشاركة إيلينا زيلينسكا بقيمة 21 ألف يورو، وعدة مروحيات و600 شرطي لدوريات حماية المقر".