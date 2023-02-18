قبيل مناورات لواشنطن وسيول.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا نحو بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية السبت ما يُشتبه بأنه صاروخ بالستي سقط على الأرجح في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال كيشيدا في تصريحات للصحافيين "يبدو أن صاروخا بالستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو"، وذلك بعدما أشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية إلى إمكان سقوط الصاروخ على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من جزيرة أوشيما الواقعة ضمن نطاق منطقة هوكايدو في شمال اليابان.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش كوريا الجنوبية، إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد، قبيل مناورات عسكرية أمريكية-كورية جنوبية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن.

وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد نحو بحر الشرق"، في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف أيضا ببحر اليابان.