تشارلز براون.. من هو الرئيس الجديد لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة؟

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتسمية قائد القوات الجوية الجنرال ذي فئة الأربعة نجوم، تشارلز كيو براون، رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان المشتركة، خلفًا لمارك ميلي، الذي تنتهي فترته في أيلول/سبتمبر المقبل، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بايدن بصدد الإعلان رسميًا عن تعيين تشارلز كيو براون في المنصب بوقت لاحق، ليصبح بذلك ثاني أكبر قائد عسكري أمريكي من أصول أفريقية في وزارة الدفاع "البنتاغون"، بعد الوزير لويد أوستن، الذي أصبح عند تعيينه أول وزير دفاع من أصول أمريكية أفريقية.