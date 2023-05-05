تشارلز براون.. من هو الرئيس الجديد لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة؟
يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتسمية قائد القوات الجوية الجنرال ذي فئة الأربعة نجوم، تشارلز كيو براون، رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان المشتركة، خلفًا لمارك ميلي، الذي تنتهي فترته في أيلول/سبتمبر المقبل، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بايدن بصدد الإعلان رسميًا عن تعيين تشارلز كيو براون في المنصب بوقت لاحق، ليصبح بذلك ثاني أكبر قائد عسكري أمريكي من أصول أفريقية في وزارة الدفاع "البنتاغون"، بعد الوزير لويد أوستن، الذي أصبح عند تعيينه أول وزير دفاع من أصول أمريكية أفريقية.
من هو تشارلز كيو براون؟
ولد عام 1962 لعائلة عسكرية في سان أنطونيو بولاية تكساس، وتخرج من جامعة تكساس التقنية في لوبوك بدرجة بكالوريوس في الهندسة المدنية.
خدم في الجيش الأمريكي مدة 30 عامًا وترقى إلى رتبة عميد، مع العلم أن جده لأبيه، "روبرت إي.براون" شارك في الحرب العالمية الثانية.
تدرب كضابط احتياط في سلاح الجو، وتخرج برتبة ملازم ثانٍ ليبدأ حياته العسكرية بعد ذلك.
خلال خدمته في القوات الجوية العام 1994، حصل براون على درجة الماجستير في علوم الطيران من جامعة إمبري ريدل للطيران، بفلوريدا.
تدرج في المناصب خلال عمله، بما في ذلك تولي مدرب طائرة من طراز "إف 16" في مدرسة أسلحة القوات الجوية الأمريكية.
بعدها تولى تشارلز كيو براون، قيادة سرب مقاتل، في مدرسة القوات الجوية، كما استلم قيادة جناحين مقاتلين، كان أحدهما هو الجناح الثامن، والذي أطلق عليه اسم "وولف باك"، في قاعدة كونسان الجوية، بكوريا الجنوبية.
عيّن قائدا للجناح الحادي والثلاثين في قاعدة أفيانو الجوية بإيطاليا، ثم رقيّ إلى رتبة عميد العام 2009.
حصل براون في 2015، على نجمته الثالثة عندما تم تعيينه في القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية.
ورشح لخلافة الجنرال تيرينس جيه أوشونيسي كقائد للقوات الجوية في المحيط الهادئ، العام 2018.
رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2020، لرئاسة أركان القوات الجوية وحصل القرار على إجماع الكونغرس، ليبقى براون في هذا المنصب حتى ترشيحه لخلافة مارك ميلي في رئاسة هيئة الأركان المشتركة خلال الأشهر المقبلة.